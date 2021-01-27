В Томске на этой неделе от мороза пострадали восемь человек

С первого января 2021 года от морозов в Томской области пострадали 65 человек, в том числе 6 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за аномальных морозов в Томской области, на период 25-26 января пострадало 8 человек, двое были госпитализированы в медучреждения, сообщает telegram-канал Департамента здравоохранения Томской области.

Уточняется, что с первого января 2021 года от морозов в Томской области пострадали 65 человек, в том числе 6 детей. 34 человека, включая двух детей, были госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Уличные травмы с начала года получили 1 128 человек, в том числе 318 детей. Госпитализация потребовалась 88 пострадавшим, включая 41 ребенка.

В периоды аномально низкой температуры медики рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.