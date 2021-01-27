Энергетики установили защиту от птиц на 20 линиях электропередачи Томской области и Кузбасса

Энергетики стремятся избежать коротких замыканий и в то же время защитить самих пернатых. Фото:Россети ФСК ЕЭС

В 2020 году компания «Россети ФСК ЕЭС» установила свыше 3,6 тыс. птицезащитных устройств на 20 линиях электропередачи в Кузбассе и Томской области. ЛЭП расположены в зоне обитания и путей миграции почти 300 видов пернатых, сообщает пресс-служба холдинга.

Благодаря этому повышена надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей в двух регионах Западной Сибири. В их числе крупнейшие предприятия – ООО «Томскнефтехим», Транссибирская железнодорожная магистраль, трубопроводные системы АО «Транснефть – Сибирь» и ООО «Газпром трансгаз Томск», Новокузнецкий алюминиевый завод.

По статистике, 22 % отключений магистральных линий электропередачи в Томской и Кемеровской областях связаны с жизнедеятельностью птиц. Именно поэтому энергетики «Россети ФСК ЕЭС» оснащают опоры ЛЭП специальными защитными устройствами. Такой способ защиты препятствует посадке пернатых на объекты и вынуждает их искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Кстати, среди них встречаются представители редких видов, занесенных в Красную книгу России (сокол-сапсан, скопа, орел степной).

За последние пять лет на магистральных ЛЭП двух регионов Сибири установлено более 9,8 тыс. птицезащитных устройств. Это позволило не только значительно снизить количество коротких замыканий, но и повысить защиту самих пернатых от поражения электротоком.