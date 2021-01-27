Власти Томска подали иск против организатора нелегальных автобусных перевозок по маршруту №3

«Заказные» автобусы продолжают курсировать в Томске по отмененному маршруту №3.

Департамент городского хозяйства обратился в суд с иском против организатора «заказных» перевозок по автобусному маршруту №3, власти добиваются признать незаконным курсирование отмененного автобуса с табличкой «Культурно-развлекательное направление», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, с 1 января 2020 года в Томске заработала новая схема движения маршрутных автобусов. Некоторые из них были изменены, некоторые, в том числе маршрут №3, отменены. С начала 2020 года эти транспортные средства с табличкой «Заказной» все равно ездили по городу.

– Автобусы курсировали по маршруту: ТЦ Изумрудный город – пр. Комсомольский – пр. Кирова – пр. Ленина – пер. 1905 года – ул. Пушкина – ул. Рабочая – ул. С. Лазо – Авангард – ОКБ, отсутствующему в Реестре муниципальных маршрутов, в нарушение требований действующего законодательства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дополнение к иску специалисты администрации приложили материалы УГАДН по Томской области, которые подтверждают ведение незаконной деятельности. А инспекторы муниципального центра организации и контроля пассажироперевозок зафиксировали регулярные перевозки в маршрутках №3.

В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о принятии иска.