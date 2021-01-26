Власти Томска объявили торги на строительство четырех детсадов на окраинах города

Новые объекты появятся на месте расселенного и аварийного жилья. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Четыре новых детских сада появятся в Томске в этом году. Городские власти объявили тендер на их строительство, объекты будут возведены в рамках нацпроекта «Демография». Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

– При поддержке федерального и регионального бюджетов город объединяет возможности и средства сразу нескольких национальных проектов, решая насущные проблемы создания новых ученических и дошкольных мест на окраинных территориях Томска. Важно и то, что новые социальные объекты появляются на месте расселенного ветхого и аварийного жилья, – отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Сразу два корпуса детского сада – на 220 и 145 мест – будут построены на ул. Ивановского, 18. Начальная цена трехэтажного здания составляет более 270 млн рублей, двухэтажного – более 165 млн. Оба корпуса должны быть построены к 29 октября 2021 года.

Еще один детский сад в три этажа появится на ул. Демьяна Бедного, 4а, рядом со строящейся школой. Начальная цена его возведения – более 310 млн рублей. По ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) также планируют построить детский сад, цена аукциона – более 240 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года.

Напомним, в декабре 2020 года мэрия Томска провела торги на строительство двух детсадов по ул. Высоцкого, 16 и Иркутскому тракту, 153/3.