В Томске случился пожар в ангаре с деревом на 350 "квадратов"

Во время тушения пожарные вытащили из горящего ангара пять газовых баллонов. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Во вторник, 26 января, загорелся цех по деревообработке на Иркутском тракте в Томске. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в металлическом ангаре на Иркутском тракте, 234, строение 9, поступило во вторник в 11.04.

"На момент прибытия первого подразделения ангар (цех по деревообработке) был полностью охвачен огнем. На месте работают восемь единиц техники, более 20 человек. Пожар локализован в 11.46 на площади 350 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был локализован в 11.46, а уже в 12.28 был ликвидирован. Во время тушения пожарные вытащили из горящего ангара пять газовых баллонов.

На месте работали восемь единиц техники, более 20 человек.