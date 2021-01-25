В Томске памятник святой Татьяны одели в медицинский халат

Раньше на нее надевали шапочку и шарф, чтобы удача улыбнулась всем студентам во втором семестре и во время летней сессии.

Памятник святой Татьяне на площади Новособорной обзавелся медицинским халатом. Таким образом представители Молодежного парламента Томской области выразили благодарность медикам за их работу в период пандемии, сообщает пресс-служба гордумы.

25 января в День российского студенчества и день святой Татианы Римской у томских студентов существует традиция наряжать памятник Татьяне на Новособорной площади. В этом году вместо традиционных шапки и шарфа на памятнике появился медицинский халат, а на руке Татьяны – маска.

- Сегодня мы нарядили Татьяну в халат. Очень большое спасибо медикам за 2020 год, мы продолжаем бороться с пандемией и поэтому нарядили ее в знак благодарности нашим врачам, – рассказала ответственный секретарь Молодежного парламента Томской области Татьяна Дробина.

Она отметила, что из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса, мероприятие в этом году прошло в "камерном" формате, без большого скопления людей.