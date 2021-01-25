В селе Зырянском Томской области построят около 83 км газовых сетей

С 2012 года в Томской области было проведено около 1000 км газопроводов в разные районы региона.

Строительство внутрипоселковых газопроводов в селе Зырянском начнется в 2021 году: будет проведено около 83 км газовых сетей, что позволит обеспечить более двух тысяч домов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Работы проводятся в рамках масштабной программы газификации Томской области, которую в 2012 году утвердил губернатор Сергей Жвачкин. За это время в регионе введено в эксплуатацию порядка 1000 км газопроводов, а потребителями природного газа являются свыше 46 тысяч абонентов, – приводятся в сообщении слова замгубернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного.

По его словам, в 2020 году газовые сети провели также до села Первомайского, а внутри этого поселка сети газоснабжения построены уже на 90%. Также он отметил, что на первый этап строительства газопроводов в Зырянском средства выделили областной и районный бюджеты.