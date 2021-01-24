Пожарные спасли мужчину из горящего частного дома в Томске

Специалисты пытались справиться с огнем 2 часа, общая площадь пожара составила 141 кв.м. Фото: ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о пожаре в частном доме в пер. Донском поступило 23 января в 12:24, пожарным удалось спасти мужчину. В результате происшествия в доме сгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. Также огонь уничтожил два крытых двора и два автомобиля ВАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

– Хозяин дома 1960 года рождения был спасен пожарными. Мужчина получил ожоги пламенем лица и рук, был госпитализирован в Областную клиническую больницу, – говорится в сообщении.

На момент прибытия первого подразделения огнем был охвачен жилой дом с надворными постройками. Также горели постройки соседнего двухквартирного жилого здания, пожарные не допустили перехода огня на него – у дома обгорели только одна стена снаружи и обрешетка крыши.

Кроме того, специалисты эвакуировали два газовых баллона.

Общая площадь пожара – 141 кв.м. Ликвидировать возгорание удалось в 14:22, в тушении было задействовано 5 единиц техники и 24 человека.