U-NOVUS – 2021: власти готовы провести в Томске форум молодых ученых, несмотря на пандемию

Студенты и молодые ученые на U-NOVUS`е обсудят, каким быть современному вузовскому кампусу.

Томский форум молодых ученых U-NOVUS в 2021 году состоится, несмотря на пандемию. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов в ходе пресс-конференции в пятницу.

Вице-губернатор напомнил, что молодежный U-NOVUS ежегодно проходил в Томске с 2014 года. В 2020-м форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, нынче власти намерены вернуться к этой традиции. Точная дата проведения форума пока не определена, но уже известно, что мероприятия в его рамках пройдут в смешанном формате – на онлайн и офлайн площадках.

Тематика U-NOVUS`а в 2021 году будет посвящена в основном связке науки и промышленности. «Кроме того, Министерство науки и высшего образования РФ предложило Томской области стать федеральной площадкой для обсуждения современных подходов к строительству университетских кампусов, потому что у нас планируется один из федеральных проектов, связанных с кампусом», – добавил вице-губернатор.

Как ранее сообщалось, соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Образование» губернатор Томской области Сергей Жвачкин, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали 6 июня 2019 года на Петербургском МЭФ.

По данным обладминистрации, общая стоимость проекта предварительно оценивается в 35 млрд рублей. В бюджете региона на 2021 год на подготовку к строительству кампуса предусмотрено 600 млн рублей.