Нужны новые подходы: объявлен конкурс на должность главы особой экономической зоны «Томск»

В феврале 2015 года генеральным директором ОЭЗ «Томск» был назначен Константин Каминский.

В 2021 году региональные власти продолжат работу по привлечению новых компаний-резидентов в особую экономическую зону «Томск» и территорию опережающего развития «Северск». Об этом заявил в пятницу в ходе итоговой пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

По его словам, сейчас в Северской ТОР зарегистрировано 12 резидентов и создано 215 рабочих мест. В производства инвестировано более 190 млн рублей, а всего в ТОР планируется создать почти 400 рабочих мест и привлечь 1,8 млрд рублей инвестиций.

– Что касается особой экономической зоны, то мы объявили конкурс на должность ее директора. Мы надеемся привлечь в ОЭЗ молодые кадры, которые смогут привнести свежие идеи. Это решение продиктовано временем: сегодня томская ОЭЗ уже не та, что десять лет назад. Поэтому мы приветствуем новые подходы, – рассказал журналистам вице-губернатор.

Антонов добавил также, что в апреле 2021 года в Томской ОЭЗ планируется запустить акселератор по привлечению молодых компаний, которые смогли бы на этой площадке эффективно взаимодействовать с крупными промышленными партнерами.