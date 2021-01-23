В 2021 году Томская область выделила более 300 млн рублей на соцконтракты

В районах Томской области с 2014 года работает система социальных контрактов – федерального проекта по сокращению бедности. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году 3 800 жителей Томской области смогут заключить социальный контракт и получить денежную помощь для выхода из трудной жизненной ситуации на общую сумму 390,6 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что контракт смогут заключить малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже 12 246 рублей.

- Размер поддержки зависит от направления, по которому предоставлена помощь, — сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. — Так, для выхода из трудной жизненной ситуации по соцконтракту ежемесячно выплачивается 12 959 рублей. На открытие или развитие собственного бизнеса помощь может достигать 250 тысяч рублей.

Денежная помощь по соцконтракту предназначена для поиска работы, на развитие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства или преодоление трудной жизненной ситуации.

Тот, кто заключил контракт на поиск работы, также сможет получить 12 959 рублей за один месяц поиска работы (встать на учет в службу занятости — обязательное условие контракта) и в течение трех месяцев после трудоустройства.

В 2020 году выплаты по социальному контакту предоставлены 3990 получателям на общую сумму 174,6 млн рублей.