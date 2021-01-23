До -40: в Томскую область вернулись морозы

Выходные будут с аномальными похолоданиями. Фото: Ксения Высотина

Сегодня синоптики ожидают в Томске облачную погоду с прояснениями. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -28…-33°С, температура днем -24…-29°С.На дорогах местами гололедица.

По области также облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -28…-33°С, местами -35…-40°С, по югу -21...-26°С. Температура днем -24…-29°С, по северу -31...-36 °С, по югу -18…-23°С. На дорогах местами гололедица.

В период с 23 по 27 января 2021 г. ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.