Томские власти сообщили, что поликлинику на «Спичке» планируют расширить

Ранее на территории аптечного цеха занимались изготовлением лекарств, но потом производство перенесли в другую аптеку. Фото: Елена СТЕПАНОВА

Новые подразделения поликлиники МСЧ №2 на улице Репина,12, могут открыться в микрорайоне Спичфабрика, в качестве территории их размещения рассматривается бывший аптечный цех, сообщает пресс-служба гордумы.

Сегодня томские депутаты, а также представители облздрава и мэрии осмотрели помещения аптеки «Томскфармации» на ул. Репина – она расположена в том же здании, что и терапевтические и педиатрические участки. Сама аптека занимает лишь 60 кв. м, а еще 450 кв. м свободны.

- На них возможно организовать физиотерапевтический и процедурный кабинеты, два терапевтических участка. При грамотном подходе реально расширить регистратуру, выделить несколько помещений для узких специалистов. Это позволит прикрепить практически все население микрорайона к местной поликлинике, что избавит людей от необходимости добираться для получения медпомощи в МСЧ № 2, - подвел итоги выездной встречи председатель Думы города Томска Чингис Акатаев.

На сегодняшний день 25 тысяч населения микрорайона Спичфабрики обслуживает поликлиническое отделение № 3, второй Медсанчасти, на ул. Репина, 12. Поликлиника имеет по два терапевтических и педиатрических участка, что для целого микрорайона очень мало. В учреждении постоянные очереди, тесное помещение.