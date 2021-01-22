Жители Томской области за сутки перевели мошенникам больше миллиона рублей

Наиболее распространенным способом мошенничества в интернете является купля-продажа при переходе по ссылке

УМВД Росси по Томской области сообщает, что за последние сутки жители Томской области перевели мошенникам 1 100 000 рублей. Жертвами обманщиков стали жители региона от 26 лет до 83 лет, - сообщает прес-служба УМВД России по Томской области.

По данным пресс-службы, наиболее распространенным способом обмана является купля-продажа в интернете, при переходе по ссылке или с помощью электронной почты. Мошенник предлагает отправить товар службой доставки, оформив «безопасную доставку/сделку».

Перейдя по ссылке, граждане попадают на «фейковую» страницу, которая визуально схожа с официальным сайтом торговой площадки, или платёжной системы. На поддельной странице предлагается ввести полные реквизиты банковской карты, чтобы якобы получить деньги за товар, оплатить покупку или доставку. Если человек введет полные данные карты, включая трехзначный код с обратной стороны, то мошенник сможет украсть деньги с его счета.

Также «ложный покупатель» может попросить сообщить ему номер карты, а также трёхзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты и код подтверждения операции из SMS-сообщения, якобы необходимые ему для зачисления на Вашу карту денежных средств, а в действительности произойдет списание Ваших финансов.

Иногда граждане «на доверии» или «на честном слове» переводят деньги в счет оплаты товара или услуги, объявление о продаже которого они нашли сети Интернет на непроверенных сайтах или группах в социальных сетях, в результате чего не получают оплаченный товар, а продавец перестает выходить на связь. Или же продавец отправляет посылку, в которой содержится товар, не соответствующий заявленному.