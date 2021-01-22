Власти: в 2020 году жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 25 млрд рублей

Учитывая востребованность льготной ипотеки, правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

За январь-ноябрь прошлого года жители Томской области взяли 11 630 ипотечных кредитов на 25 млрд рублей. Это обеспечило более 40% объема работ на строительных площадках, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

По словам вице-губернатора, ипотека стимулировала спрос на жилье. «За 11 месяцев томичи взяли 11 630 ипотечных кредитов. Это столько же, сколько за весь рекордный 2018 год. С учетом статистики за декабрь 2020-го мы ожидаем новый рекорд, – сказал он. – В итоге ввод жилых домов за январь-ноябрь прошедшего года увеличился на 21,2% к тому же периоду 2019 года».

По данным обладминистрации, каждая восьмая ипотека в регионе оформлялась по льготной ставке 6,5%. «Учитывая востребованность льготной ипотеки, правительство России продлило ее до 1 июля 2021 года, – напомнил Андрей Антонов. – Также хорошим подспорьем стала программа сельской ипотеки, которой воспользовалось почти 800 семей. Практически 90% из них приобрели жилье в Томском районе».

Кроме того, в конце 2020 года была запущена новая программа для молодых семей – ипотека на покупку загородного дома по ставке от 6,1% годовых. «Активной выдачи такой ипотеки мы ждем нынешней весной», – подытожил замгубернатора.

Добавим, по информации Банка России, на 24 декабря 2020 года в Томской области по программе «Льготная ипотека под 6,5%» было выдано 1 470 кредитов на сумму 3 525,2 млн руб.

В целом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе упала до 7,62%: это ниже, чем в среднем по России (7,70%) и по Сибирскому федеральному округу (7,84%). Средний размер ипотечного кредита для томичей составил 2 135 тыс. руб., в среднем по РФ – 2 472 тыс. руб., по СФО – 2 057 тыс. руб.