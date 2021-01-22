Томичи начали получать электронные сертификаты прививок от COVID-19

Действительный сертификат прививки от COVID-19 томичи могут посмотреть на сайте госуслуг. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Томской области, которые поставили уже две прививки от коронавирусной инфекции, начали получать электронные сертификаты. Они отображаются в личном кабинете на сайте госуслуг и содержат все данные о прививках против COVID-19, сообщается в официальном телеграмм-канале областного департамента по здравоохранению.

– Медицинская организация, где человек прошел вакцинацию, заносит данные о прививках в единый регистр вакцинированных, после чего в личном кабинете пользователя на сайте госуслуг автоматически появляется сертификат, – пояснила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Отмечается, что в электронном сертификате указываются даты вакцинации против коронавируса, наименование препарата и медицинской организации, где человек прививался. Кроме того, документ содержит свой QR-код.

Напомним, записаться на вакцинацию от коронавируса можно на сайте, а также позвонив по единому номеру телефона 122 или на горячую линию: 8 (3822) 516-616.