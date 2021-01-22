В центре Томска возобновляет работу джаз-кафе «Андеграунд»

«Андеграунд» – одно из старейших подобных заведений во всей Сибири.

Джаз-кафе «Underground» вновь откроется в это воскресенье, 24 января, на прежнем месте в центре города по адресу пр. Ленина, 46. Теперь заведение имеет новый статус – международный культурно-просветительский центр Томского университета систем управления и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Уникальное джаз-кафе «Андеграунд» вновь открывает двери после обновления. Однако, я уверен, что дух и атмосфера заведения останутся прежними. Ведь именно за это посетители ценят джаз-кафе, проводят здесь время, приглашают друзей, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Также он пожелал обновленному клубу интересной творческой жизни и напомнил о противоэпидемических требованиях для посетителей и персонала. Глава региона выразил уверенность, что в стенах клуба вновь будут играть лучшие джазмены мира.

В социальных сетях кафе сказано, что открытие пройдет в онлайн-формате. Напомним, «Андеграунд» является одним из старейших джаз-клубов Сибири.