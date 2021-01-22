Вниманию томичей: бесплатные звонки на единый номер 122 по COVID-19 обеспечены по закону

В Томской области по единому номеру телефона 122 можно записаться на вакцинацию от коронавируса.

В России за операторами связи закреплена обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление об этом председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 18 января 2021 года.

На официальном сайте government.ru уточняется, что короткий телефонный номер 122 появился в стране в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление кабмина позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи.

Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением COVID-19, в колл-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и т. п. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведется в круглосуточном режиме. В новогодние праздники – в период пиковой нагрузки – система отработала без сбоев.

Напомним, что в Томской области по единому номеру телефона 122 можно записаться на вакцинацию от коронавируса (нужно набрать после ответа системы в тоновом режиме 8).