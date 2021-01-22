Два человека пострадали в пожаре в райцентре Асино Томской области

Во вчерашнем пожаре в Асине пострадало не только жилье, но и хозяева деревянного дома, 1959 и 1986 годов рождения.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в четверг в 18.49. На ул. Линейной в Асине загорелся брусовой жилой дом с брусовой котельной и дощатым двором. На момент прибытия пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. Спасатели эвакуировали из гаражей автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, снегоход и квадроцикл. Огонь был ликвидирован в 20.04, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 316 кв. метров. Хозяин 1959 года рождения получил ожоги рук, плеч, лица. Его сын 1986 года рождения отравился угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в Асиновскую районную больницу.

В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, снаружи частично обгорели стены. В котельной внутри и снаружи обгорели стены. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши двора, баня, обгорели стены гаражей.