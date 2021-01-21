Гороховские склады на Набережной Томи в областном центре выставлены на торги

Торговые склады со временем были признаны одним из лучших творений архитектора Крячкова.

Компания ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс в Томске, расположенный по адресу: Набережная реки Томи, 27. В его состав входит земельный участок площадью 0,15 гектара и расположенное на нем здание площадью 1,8 тыс. квадратных метров, построенное в 1916 году в стиле модерн.

Томичам строение известно как Гороховские склады, которые являются визитной карточкой и одной из главных туристических достопримечательностей областного центра. Сохранение этого объекта культурного наследия федерального значения заложено в условия аукциона. В соответствии с конкурсной документацией, победитель должен провести работы по сохранению здания в семилетний период.

Складской комплекс построен в 1916 году по проекту томского архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века оно принадлежало купцу Владимиру Горохову, владельцу крупного мукомольного предприятия. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.

Как сказано в описании, объект располагается в историческом центре города, возле Речного вокзала, в нескольких минутах пути от администрации Ленинского района. В 350 метрах от здания находится остановка общественного транспорта. Территория имущественного комплекса огорожена. К настоящему времени строение давно уже пустует и нуждается в реставрации.

Торги пройдут 5 февраля 2021 года, заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 февраля. Начальная цена лота составляет 9,6 млн рублей.

Поясним, что ДОМ.РФ обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.