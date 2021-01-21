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Недвижимость

Гороховские склады на Набережной Томи в областном центре выставлены на торги

Начальная цена имущественного комплекса – 9,6 млн рублей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Торговые склады со временем были признаны одним из лучших творений архитектора Крячкова.

Торговые склады со временем были признаны одним из лучших творений архитектора Крячкова.

Компания ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс в Томске, расположенный по адресу: Набережная реки Томи, 27. В его состав входит земельный участок площадью 0,15 гектара и расположенное на нем здание площадью 1,8 тыс. квадратных метров, построенное в 1916 году в стиле модерн.

Томичам строение известно как Гороховские склады, которые являются визитной карточкой и одной из главных туристических достопримечательностей областного центра. Сохранение этого объекта культурного наследия федерального значения заложено в условия аукциона. В соответствии с конкурсной документацией, победитель должен провести работы по сохранению здания в семилетний период.

Складской комплекс построен в 1916 году по проекту томского архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века оно принадлежало купцу Владимиру Горохову, владельцу крупного мукомольного предприятия. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.

Как сказано в описании, объект располагается в историческом центре города, возле Речного вокзала, в нескольких минутах пути от администрации Ленинского района. В 350 метрах от здания находится остановка общественного транспорта. Территория имущественного комплекса огорожена. К настоящему времени строение давно уже пустует и нуждается в реставрации.

Торги пройдут 5 февраля 2021 года, заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 февраля. Начальная цена лота составляет 9,6 млн рублей.

Поясним, что ДОМ.РФ обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.