Время платить по счетам: как томич пытался избежать оплаты долгов

Нарушителю пришлось заплатить еще больше за неуплату долга своевременно.

Томич, обязанный оплатить троим гражданам 15 тыс. рублей материального ущерба, причиненного преступлением, предпочитал периодически перечислять каждому по 50 и 100 рублей, сообщает пресс-служба отделения судебных приставов г. Томска.

В отношении должника было сложно принять какие-либо меры, так как ни имущества, на которое можно обратить взыскание, ни официального источника дохода нарушитель не имел.

Спустя несколько месяцев у томича возникла потребность воспользоваться своим банковским счетом, который на тот момент был уже заблокирован.

От безысходности нарушителю пришлось единовременно выплатить ущерб ранее пострадавшим, а также денежное взыскание за неуплату долга в добровольный срок.