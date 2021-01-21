За 2020 год к сетевому газу подключили 554 частных дома в Томске

Для подключения своего дома к природному газу владельцу нужно обратиться в клиентский центр и оформить договор. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Договоры на подключение сетевого газа за прошедший год оформили владельцы 554 частных домов Томска. Также в 2020-м городские власти провели газификацию мкр. Сосновый бор и с. Дзержинского, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Добавляется, что в Сосновом бору газ присоединен к 100 домам, еще 80 владельцев ожидают подключение. В с. Дзержинском газ получили жители 97 домов, а 300 владений находятся в стадии оформления.

– Наша задача – поэтапно, в течение нескольких лет, обеспечить жителей областного центра качественным и безопасным топливом, сосредоточив силы и средства на городских окраинах. Газификация, помимо комфорта для жителей, способствует перспективному развитию Томска. В этом году администрация города приступит к проведению работ в микрорайоне Степановка, в планах на следующие годы – Кузовлево, Штамово, Лоскутово и ряд домов в мкр. Татарская слобода, – приводятся в сообщении пресс-службы слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Напомним, чтобы подключить свой дом к природному газу, необходимо обратиться в Клиентский центр ООО «Газпром газораспределение Томск» и заключить договор. Из-за ограничений, связанный с пандемией коронавируса, предварительно нужно записаться по телефону (3822) 90-20-25 либо подать заявку онлайн.