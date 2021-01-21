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Полиция поймала закладчика наркотиков на Томск-1

Сотрудники изъяли почти 70 свертков с наркотическими веществами
Анна Захарова
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Ранее судимый томич может снова сесть на 20 лет за распространение наркотиков.

Ранее судимый томич может снова сесть на 20 лет за распространение наркотиков.

Фото: Пресс-служба МВД России

Транспортные полицейские Томска задержали мужчину, который прятал наркотики в тайники-закладки на железнодорожной станции Томск-1. Во время досмотра у задержанного было обнаружено 62 свертка с запрещенным веществом, еще пять свертков мужчина успел разместить в тайниках. Экспертиза показала, что изъятое вещество является N-метилэфедроном, - сообщила в четверг пресс-служба управления транспорта МВД по СФО.

"Сотрудники патрульно-постовой службы Томского линейного отдела МВД России в ходе патрулирования вблизи железнодорожных путей станции "Томск-I" задержали мужчину, который прятал наркотики в тайники-закладки. В ходе личного досмотра в помещении дежурной части транспортные полицейские изъяли 62 свертка с запрещенным веществом, еще пять свертков задержанный успел разместить в тайниках", – говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, в данный момент ранее судимый томич 25 лет арестован. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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