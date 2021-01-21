Библиотеки – студентам Томска: подарочный купон в обмен на книги

Каждый студент, пришедший в муниципальную библиотеку Томска с 23 по 25 января, традиционного получит подарок по случаю Татьяниного дня.

- С 23 по 25 января в 26 муниципальных библиотеках Томска будет проходить ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», приуроченная ко Дню студента. Студенты, посетившие муниципальные библиотеки в этот период, получат подарок от ресторанов города, - сообщили в мэрии. – Это купон на бесплатный обед, куда входят ролл, суп, салат, десерт и кофе.

Сотрудники городской администрации уточнили, что студенты, пришедшие в библиотеку в первый раз, получат читательский билет бесплатно. Обязательное требование для участников акции - иметь при себе студбилет или паспорт. В одни руки выдается 1 купон. Количество купонов ограничено.