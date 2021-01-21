Вакцинация от COVID-19: как жителям Томской области к ней подготовиться и успешно пройти

Вакцинация от коронавируса проводится по предварительной записи, она бесплатна и добровольна.

С начала массовой вакцинации в Томской области прививку от коронавируса поставили 2 062 человека, из них 1 061 прошли первый и второй этап. Прививочные кабинеты работают в Томске, Северске, а также во всех районных больницах, сообщают в пресс-службе обладминистрации.

- Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Поставить прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Противопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания или обострения хронического, беременность и кормление грудью, -отмечает заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева. - Перед вакцинацией дополнительные исследования на наличие антител в крови не проводятся, но все желающие привиться обязательно осматриваются врачом.

К слову, перед тем как идти на прививку, стоит скорректировать рацион питания, считает главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян. Он рекомендует уделить особое внимание употреблению витамина D и других жирорастворимых витаминов (А, Е, К), которые укрепляют иммунную систему. На пресс-конференции в ТАСС специалист заявил, что необходимо повышенное употребление белковых продуктов - мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы, бобовых. Не следует увлекаться жирным мясом, пирожными, колбасными изделиями. Их избыток может привести к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, повышению холестерина в крови, набору массы тела и другим негативным последствиям.

Напомним, что оставить заявку на прививку можно через портал госуслуг или сайт covidtomsk.ru. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.

На сегодня о желании поставить прививку от СOVID-19 заявили более 5 тыс. жителей региона, из них 2 тыс. человек старше 60 лет.