Имя академика Вячеслава Новицкого будет увековечено в Томске

Невозможно поверить в то, что Вячеслава Викторовича Новицкого с нами больше нет. Он много хорошего сделал для любимого Томска и людей. Фото предоставлено горадминистрацией.

Две недели назад, 7 января, не стало Вячеслава Викторовича Новицкого. Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер на аппаратном совещании дал поручение вынести на рассмотрение городской комиссии по топонимике вопрос о наименовании одного из элементов улично-дорожной сети или планировочной структуры в городе в память о Почетном гражданине города Томска, академике Новицком, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее с этой инициативой выступили сенатор от Томской области Виктор Кресс, другие общественные деятели и ученые Томска, предложившие назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ.

Наш земляк Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года, он выпускник средней школы № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ. Автор почти 800 научных публикаций, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий. Кавалер Орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный гражданин Томска.

- Вячеслав Викторович был знаковой фигурой для нашего города, многое сделал для него, будучи областным депутатом и ректором медицинского университета. В 2006 году ему было присвоено заслуженное звание Почетного гражданина города Томска. Считаю, нужно поддержать томскую общественность, надо подумать, какому городскому объекту можно было бы присвоить имя Вячеслава Новицкого. Речь не о переименовании, это может быть новая улица, сквер или что-то иное, - отметил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.

В администрации города добавили, что комиссия по топонимике действует при мэрии, в ее состав входят депутаты городской Думы, представители администрации Томска, специалисты в области истории и краеведения, архитектуры и градостроительства, лингвистики и топонимики. На основании заключения комиссии предложение о наименовании (переименовании) городских объектов в установленном порядке направляется на утверждение городских депутатов. Ранее было озвучено предложение назвать улицу в Томске в честь Егора Лигачева. Инициатива поступила в связи со 100-летним юбилеем политика.