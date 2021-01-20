Сотрудник томской ИК-2 заключен под домашний арест за получение взятки от заключенного

Обвиняемый пытался пронести в колонию марихуану, героин и синтетическое наркотическое средство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника исправительной колонии за получение взятки должностным лицом и покушение на пособничество в приобретении наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, обвиняемый в период с августа 2020 года по январь 2021 года получил от осужденного лица, отбывающего наказание в ИК-2, расположенной в г.Асино Томской области, взятку в виде денег в общей сумме 28 000 рублей за пронос на режимную территорию колонии наркотических средств.

17 января 2020, находясь в г.Асино, он забрал из условленного места наркотические средства в значительном размере (марихуану, героин и синтетическое наркотическое средство), и на следующий день привез их в ИК-2, где должен был передать осужденному. Однако свой преступный умысел не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ, которые при личном досмотре изъяли у него наркотические средства.

При предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.