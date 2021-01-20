Новый домашний реабилитационный центр для детей-инвалидов откроется в Томской области

«Проект объединит усилия родителей и специалистов, чтобы они в партнерстве помогали детям с особенностями развития».

Новый «Домашний микрореабилитационный центр «Равновесие» для детей – инвалидов» откроется в Асиновском районе Томской области. Проект стал победителем конкурса инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — сообщила пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что всего на конкурс поступило 157 заявок из 60 регионов России. Поддержку Фонда получили 43 проекта, в том числе и Центр социальной помощи семье и детям Асиновского района с проектом «Равновесие» — реабилитации на дому для детей инвалидов. Фонд выделит на реализацию проекта 2,4 млн рублей.

Команда центра Асино будет заниматься реабилитацией на дому детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать детские сады и школы.

«Проект объединит усилия родителей и специалистов, чтобы они в партнерстве помогали детям с особенностями развития. Благодаря ему современные методики реабилитации «придут на дом» и в семьи, воспитывающие особенных детей», — сказала Маргарита Шапарева, начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

Родители особенных детей пройдут обучение и получат поддержку специалистов: дефектолога, логопеда, психолога, инструктора по адаптивной физкультуре, медика. Развивать качественную реабилитацию на дому поможет и современное оборудование — мультимедийная образовательная система, интерактивная песочница, массажеры, беговые дорожки, лечебные костюмы «Адели» и «Регент». Работать с каждой семьей специалисты будут по индивидуальному реабилитационному маршруту.