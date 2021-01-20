По итогам 2020 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Томске составила 12 983 руб. (+6,5%), двухкомнатной – 18 498 руб. (+2,5%), трехкомнатной – 23 533 руб. (+6,4%). Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», специалисты которого провели исследование рынка по 70 городам России.В среднем к концу 2020-го аренда квартир подорожала в половине российских городов с населением до 300 тыс. человек, еще в половине – подешевела. В большинстве миллионников ставки снизились (элитный сегмент в расчеты не включался).В целом по стране однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 13,4 тыс. руб. в месяц (это на 6,6% больше, чем годом раньше), двухкомнатные – за 18,2 тыс. (+3,4%), трехкомнатные – за 24,1 тыс. руб. (+2,1%). Таким образом, стоимость аренды в Томске вполне соответствует общероссийской тенденции.Самое заметное снижение произошло в Казани, где съемные «однушки» подешевели на 9,5%, «двушки» – на 13%, «трешки» – на 16,8%. Дешевле стало арендовать квартиру в Санкт-Петербурге, Москве, Симферополе и др. Вообще, в большинстве миллионников ставки аренды квартир упали; рост цен произошел только в пяти из 16 крупных городов – Новосибирске, Волгограде, Омске, Красноярске и Самаре.Добавим, сейчас средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве составляет 37,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной – 45,4 тыс., трехкомнатной – 55 тыс. В Петербурге это 23,2 тыс., 32,3 тыс. и 45,4 тыс. руб. соответственно.– Льготная ипотека на новостройки и снизившиеся ипотечные ставки на «вторичку» в 2020 году сыграли для рынка аренды роковую роль: население с удовольствием кредитуется и покупает недвижимость. Арендаторы становятся собственниками жилья, и спрос в сегменте найма квартир падает. Продолжение этого тренда мы увидим и в 2021 году, – сделали вывод аналитики портала «Мир квартир».