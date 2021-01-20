Региональный оператор при помощи своего сервиса «Экологический контроль» провел мониторинг незаконных мест скопления бытовых отходов в Томске, в результате чего было установлено, что источником несанкционированных свалок чаще всего являются юрлица и индивидуальные предприниматели, сообщили представители предприятия «Спецавтохозяйство»- Только треть томских предпринимателей заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором. Остальные предпочитают за вывоз мусора не платить. Благодаря этому он попадает в контейнеры ТКО жилых микрорайонов, в рощи и лесопарки, на территории садовых товариществ. Это совершенно недопустимо, - подчеркнул директор регионального оператора по обращению с ТКО в Томске и Томском районе Михаил Курилов.Он пояснил, что сегодня все предприниматели и юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».Для заключения договора с региональным оператором на вывоз ТКО томским предпринимателям необходимо обратиться в клиентский отдел «Спецавтохозяйства» по пр. Комсомольскому, 66, офис 110.Подать заявку в электронном виде и ознакомиться со всеми документами можно на сайте регионального оператора http://sahtomsk.ru/ или позвонив по номеру: 8-(3822)-97-88-80.- Предпринимателям, которые не заключили договор, на основании вступивших в силу с 1 января 2021 года поправок в статью 8.10 КоАП Томской области, ужесточающих санкции за нарушение правил благоустройства, а также за отсутствие работ по благоустройству, грозят административные штрафы за нарушение установленных в населенных пунктах области правил благоустройства территорий, - добавил Михаил Курилов. - Речь идет, в частности, о санитарном содержании территории юридическими и физическими лицами: уборка мусора, очистка дорог. По этой статье предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 1,5 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 до 35 тысяч рублей (ранее верхний порог штрафа составлял 25 тыс. рублей); для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей (ранее максимальная сумма равнялась 100 тыс. рублей).