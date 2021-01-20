- Сообщение о возгорании жилого дома в с. Монастырка Шегарского района поступило на пульт дежурного вчера, 19 января, в 23.38. Ликвидировать огонь удалось через час. Пожарными на веранде было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.В ведомстве отметили, что внутри дома обгорели стены, есть прогары в потолочном перекрытии, частично обгорела обрешетка крыши и стены внутри веранды. Площадь пожара составила 50 кв. метров.Специалисты добавили также: к тушению возгорания привлекались 3 единицы техники и 10 человек. Причина пожара сейчас устанавливается.