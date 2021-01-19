C начала 2021 года более 60 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более 4 100 000 рублей, сообщает пресс - служба УМВД по Томской области.По данным ведомства наиболее распространенным способом обмана является хищение денежных средств при осуществлении купли-продажи через популярные торговые площадки сети Интернет и социальные сети.По-прежнему мошенники работают по схеме, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам.Также томичи часто попадаются на другой вид телефонного мошенничества, при котором поступает звонок с неизвестного номера, и незнакомец представляется сотрудником правоохранительных органов. Далее злоумышленник сообщает, что их близкий человек задержан и в настоящее время принимается решение о привлечении его к уголовной или же административной ответственности.