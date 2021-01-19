Девять новых легковых автомобилей поступили в Томскую область и скоро отправятся в районные больницы Томской области, сообщает в своем telegram-канале Департамент здравоохранения.«Девять легковых автомобилей УАЗ «Патриот» уже доставлены в регион, и в скором времени отправятся в больницы Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдетского и Чаинского районов», - говорится в сообщении.На закупку нового автотранспорта направлено 8,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области.- Автомобили предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи и будут использоваться для выездов медработников к пациентам, перевозки биоматериалов на исследования, доставки лекарств жителям отдаленных поселков и деревень, — уточнил первый заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.Также Бойков отметил, что это первая партия автомобилей, и до конца 2021 года в регион поступят еще 18 новых легковых автомобилей.Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, приобретение медицинского оборудования и автотранспорта. Финансирование программы из федерального и регионального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей.