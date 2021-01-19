Томскстат проанализировал плату за посещение муниципального детского ясли-сада в столицах регионов Сибирского федерального округа. По данным ведомства разрыв в оплате весьма существенный.«На конец декабря 2020 года разница между минимальной и максимальной платой составила 1.7 раза. Самая высокая плата за посещение детского ясли-сада (в день) в Горно-Алтайске – 150.95 рублей; самая низкая в Красноярске – 88.64 рублей. В Томске плата составила 135 рублей», - сообщает пресс-служба госучреждения.По данному критерию Томск находится на четвертом месте среди 10 региональных сибирских столиц, следуя за самыми «дорогими» Горно-Алтайском, Кызылом и Иркутском. У наших ближайших соседей - в Кемерово и Новосибирске день пребывания в детском саду стоит 129, 95 и 110 рублей.