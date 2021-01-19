«Трамвайно-троллейбусное управление» планирует отремонтировать трамвайные рельсы и заменить световые опоры на вдоль Комсомольского проспекта на участке от Фрунзе до пересечения с улицей Лебедева, — сообщает во вторник мэрия Томска.По данным пресс-службы, реконструкция будет проводиться в два этапа. Общая стоимость ремонта составит 82, 5 млн рублей. Администрация Томска выделила 41, 2 млн рублей на проведение работ в 2021 году.«Муниципальный электротранспорт остается одним из самых востребованным у томичей, за последние два года трамваи и троллейбусы перевезли более 22 миллионов пассажиров. Кроме того, за ними остается и обслуживание томичей льготных категорий. И наша задача – обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, повысить качество перевозок», – сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.Уточняется, что поэтапная замена трамвайных путей в областном центре ведется с 2019 года. За два года отремонтировали пути по улице Советской на участке между проспектами Фрунзе и Кирова, и на ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского. Общая протяженность обновленных путей составила 3, 3 км.На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе около 50 троллейбусов.Ранее сообщалось, что в 2021 году автопарк муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» пополнится 40 троллейбусами, переданных «Мосгортрансом». Это позволит сократить интервалы движения общественного транспорта в Томске.