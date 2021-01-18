Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара в жилом доме в ЗАТО г. Северск, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, в ночь на 17 января 2021 года произошло возгорание в одноэтажном жилом деревянном доме.При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили в доме тела супругов - 69-летнего мужчины и 68-летней женщины.Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы.