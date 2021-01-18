Департамент городского хозяйства предъявил претензии по поводу некачественной работы перевозчика по автобусному маршруту № 25/52, сообщает пресс-служба мэрии.По информации департамента, с начала года в муниципальный Центр организации и контроля пассажироперевозок от томичей поступили 42 жалобы и обращения, касающиеся качества работы автобусов по муниципальным маршрутам № 25 и № 52. Большая часть обращений вызвана несоблюдением интервалов движения транспорта, таких за 17 дней января поступило 36. Также жители города жаловались на проезд остановок и раннего окончания работы.Власти города провели рабочую встречу с представителем перевозчика для выяснения причин нарушений контрактных обязательств. Владелец маршрутных автобусов предупрежден о возможных последствиях неустранения нарушений, самое жесткое из которых - расторжение контракта и внесение в перечень недобросовестных поставщиков.В связи с увеличением количества обращений томичей ужесточен контроль за работой перевозчиков этих маршрутов.- Сегодня все предприниматели, работающие на муниципальных маршрутах, подвергаются круглосуточному контролю – наши инспекторы отслеживают их работу как с помощью автоматизированной системы учета и ГЛОНАСС, так и во время очных проверок на остановках, в том числе, скрытых, - отметил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.Автобусы кольцевого маршрута №№ 25/25 захватывают значительную часть города, обеспечивая транспортную доступность таких социально значимых объектов как Областная клиническая больница, поликлиника ОКБ, 4-я поликлиника, медсанчасть № 2, гимназия № 13, школа № 43, ТГАСУ, ГАИ и др.