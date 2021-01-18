Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном жилом доме по ул. Московской в селе Мельниково Шегарского района поступило в службу МЧС России по Томской области 17 января в 17:41. Возгорание ликвидировано в 17:50, пожарные спасли троих, сообщает пресс-служба ведомства.На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым, дверь была не заперта.– Пожарные вынесли из сильно задымленного помещения троих человек. В одной из комнат находились хозяин дома с сыном, они не пострадали. В другой комнате пожарные обнаружили на полу второго сына хозяина 1979 года рождения. Мужчина был госпитализирован в Шегарскую районную больницу, – говорится в сообщении.В результате пожара обгорели кресло и вещи на площади 2 квадратных метра. В тушении были задействованы 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.