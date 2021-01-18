Работа по установке адресных табличек на административных зданиях и жилых домах ведется в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. На сегодняшний день в областном центре указатели есть не на всех зданиях, сообщает пресс-служба мэрии Томска.– В настоящее время зафиксировано отсутствие «адресников» по 1305 адресам. Обеспечены табличками более 3, 5 тыс. томских зданий и домов, – уточняется в сообщении.Добавляется, что устанавливать адресные таблички собственники зданий и жилых домов обязаны по закону. При этом названия улиц должны быть видимыми и четко написанными. За отсутствие указателей полагается административный штраф: 5 тысяч рублей собственникам помещений, 50 тысяч должностным лицам, 200 тысяч – юридическим.Власти обращают внимание томичей на то, что поставить адресную табличку необходимо до начала Всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.