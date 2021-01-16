Губернатор Сергей Жвачкин провел в московском представительстве администрации региона совещание по строительству межуниверситетского кампуса, сообщили специалисты по связям с общественностью.В пресс-службе отметили, что 17 декабря вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин провел совещание о строительстве в Томске современного многофункционального студенческого городка мирового уровня. По его предложению проект строительства кампуса возглавил губернатор Томской области. Результатом правительственного совещания, в котором приняли участие руководители Минстроя, Минобрнауки и Федерального дорожного агентства, стал протокол заместителя председателя правительства.Рассмотрено на днях исполнение принятых в декабре решений было главой региона, вице-губернатором по экономике Андреем Антоновым, при участии ректора Национального исследовательского Томского государственного университета, главы консорциума научно-образовательных организаций Томской области Эдуарда Галажинского, а также Андрея Евдокимова, генерального директора группы компаний «Гранит» - эта организация является одним из потенциальных инвесторов проекта.Участники совещания на уровне губернатора отметили, что сегодня специалисты проводят изыскательские работы, разрабатывают мастер-план и дорожную карту проекта, которая должна быть представлена через месяц, 15 февраля. Архитектурная концепция студенческого кампуса должна быть готова до начала марта, а затем представлена на общественное обсуждение. Сам проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Депутатский корпус региона в декабре принял решение о выделении средств в бюджете на приобретение земельного участка под кампус, группа компаний «Гранит» претендует на статус инвестора строительства.- В сложнейшем проекте создания университетского городка нам нужны самые современные компетенции в строительстве, межведомственном взаимодействии, привлечении бизнес-партнеров, коммуникациях и других сферах, – подчеркнул Сергей Жвачкин.