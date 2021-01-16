Прокуратура Томской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя областного центра по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).- По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый при движении по пр. Ленина на своем автомобиле «БМВ 3201» превысил разрешенную скорость и, утратив контроль над управлением, выехал на тротуар, где допустил столкновение с опорой городского освещения. Находившийся вместе с ним в машине пассажир получил множественные травмы, от которых скончался в больнице, - рассказали в облпрокуратуре. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.Уточним, что преступление по вышеуказанной статье УК наказывается принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет - минимальное наказание; лишение свободы на срок до 5 лет и права управлять транспортными средствами (срок до 3 лет) – максимальная санкция.