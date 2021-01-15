Четыре жителя областного центра в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов и изготовление поддельных документов, их сбыт), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура Томской области уже направила уголовное дело в суд, сообщается на сайте ведомства.По версии следствия, обвиняемые с января 2017 года по май 2020 года изготавливали поддельные бланки медицинских документов и полисов ОСАГО. Затем они размещали объявления об их продаже в интернет и таким образом сбывали подделки покупателям.– Поддельные документы распространялись на территории пяти субъектов Российской Федерации, в которых действовала сеть курьеров. За период осуществления преступной деятельности изготовлено более тысячи поддельных бланков, – говорится в сообщении.Также двум томичам обвиняемые продали полисы ОСАГО, сказав, что они подлинные, и таким образом похитили денежные средства покупателей.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.