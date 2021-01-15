Власти региона приняли закон «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры в Томской области». Подобные акты в области экологии пока введены далеко не во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что за несколько лет в Томской области появилась система непрерывного экологического образования населения, а именно сеть центров в разных организациях. Но закона, который регулировал бы политику в сфере экологии, не было.– Закон «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры в Томской области» устранил этот пробел и открыл дополнительные возможности для непрерывного получения знаний в учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования, – говорится в сообщении.Дополняется, что главная задача документа – способствовать росту уровня экологической сознательности и активности населения. А также формировать ответственное и бережное отношение к природе.Полностью текст закона можно прочитать здесь.