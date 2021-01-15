Сегодня утром, 15 января, в деревянной стайке на частной территории от огня погибли четыре козы и сорок кур. Пожар произошел в частном хозяйстве в селе Киреевск Кожевниковского района Томской области. Площадь возгорания составила 16 \\"квадратов\\", – сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.Уточняется, что пожар произошел в трех метрах от жилого дома. По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в деревянной стайке размеров 4х4 метра в селе Киреевск Кожевниковского района поступило в МЧС 15 января в 05:32 утра по местному времени.\\"Сгорела обрешетка крыши стайки, обгорели стены внутри и снаружи. Погибли четыре козы и 40 кур\\", – передает пресс-служба МЧС.Огонь был потушен в 06.08, площадь возгорания составила 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 13 человек.Причина пожара устанавливается.