Ученые Томского научного центра СО РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и ТГУ создали катализатор для нейтрализации вредных химических веществ. Разработка ученых поможет утилизировать лекарства с истекшим сроком годности и очистит сточные воды от промышленных отходов, — сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Разработка ученых имеет большие перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод. Уже сейчас она превосходит по эффективности и рентабельности многие другие технологии.По словам ученого лаборатории новых металлургических процессов РАН Константина Болгару, сырьем для катализатора служит пыль, которая образуется в том числе в результате большого объема промышленных отходов.Уточняется, что катализатор прошел успешные испытания в Томском госуниверситете. Исследования показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения он очищает водные растворы от различных растворимых органических загрязнителей, в том числе лекарств.Теперь ученым предстоит разработать переносную установку на основе пористых фильтров. В будущем такое изделие можно будет применять для очистки сточных вод и при утилизации отходов производства.