Следственными органами возбуждено дело на жителя Колпашево. Его подозревают в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.Ночью 13 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к местному жителю, умышленно произвел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ-27ЕМ» 12-го калибра в грудную область потерпевшему.Однако довести свой преступный умысел до конца не сумел, мужчине была оказана своевременная медицинская помощь. Теперь потерпевший находится в медицинском учреждении.Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.