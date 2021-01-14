- Сотрудники районных администраций и МЧС проводят ежедневные совместные рейды по районам с индивидуальной жилищной застройкой, - сообщили в мэрии. - Когда температура воздуха понижена, люди чаще пользуются для обогрева электрооборудованием, топят печи. Участники рейда напоминают томичам требования безопасности при эксплуатации печей, разведении открытого огня, рассказывают о важности ответственного подхода к эксплуатации печей и электрооборудования, к содержанию в нормативном состоянии электропроводки.Специалисты уточнили: памятки о безопасности они раздают в часы приема в администрациях и для распространения управляющим компаниям, которые обслуживают деревянные многоквартирные дома.По данным управления МЧС по Томской области, за десять дней 2021 года в регионе случилось 95 пожаров, это на 33 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В огне погибли 9 человек, в прошлом году за то же время – 1 житель региона.