Северская клиническая больница приглашает жителей города на вакцинацию против новой короновирусной инфекции, сообщается на сайте медучреждения.Уточняется, что вакцинация северчан будет проводиться по предварительной записи и в два этапа в прививочных кабинетах КДЦ № 1 и КДЦ № 2 (по месту прикрепления). Второй компонент вводят на 21-й день. Перед иммунизацией проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры.Напомним, что вакцинация от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. В регион поступило с начала кампании 3742 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. В первую очередь прививка была предложена медицинским работникам, входящим в группу риска.А в конце декабря открыли предварительную запись и для всех желающих томичей на сайте ковидтомск.рф.По словам замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, на сегодняшний день зарегистрировано уже 3 194 человека. Все списки сформированы, разбиты по пунктам вакцинации и к концу этой недели людей начнут приглашать.