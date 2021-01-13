Томичи показали отличные результаты и завоевали несколько медалей на первенство СФО по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 18 лет. Оно прошло в Сибирском региональном центре фехтования Станислава Позднякова в Новосибирске, сообщает пресс-служба городской мэрии.– В командных соревнованиях среди юношей главный приз завоевали представители первой сборной Томской области – воспитанники муниципальной ДЮСШ им. В.А. Шевелева. В составе команды выступили Риф Латыпов, Егор Ходжаев, Павел Янковский, – говорится в сообщении.Также Риф Латыпов завоевал серебряную медаль в личных соревнованиях. Он уступил победителю всего 2 балла. Бронзовым призером стал томич Егор Ходжаев.Всего в первенстве приняли участие 50 спортсменов из 6 регионов Сибири.