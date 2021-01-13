УФАС по Томской области установило антиконкурентные соглашения между органами местного самоуправления и двумя компаниями-подрядчиками, входящими в ОАО «ТДСК». Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при строительстве детских садов в районах, сообщила 12 января пресс-служба ведомства.Ранее, в конце декабря 2020 года, комиссия регионального Управления ФАС вынесла два решения в отношении ООО «СМУ ТДСК» и администрации Кожевниковского района, а также ЗАО «СУ ТДСК» и администрации Шегарского района.Антимонопольный орган выявил заключение антиконкурентных соглашений между местными органами власти и хозяйствующими субъектами, целью которых было создание преимущественных условий для конкретных юридических лиц при проведении электронного аукциона. Запрет на такие соглашения установлен п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции».– Работы были начаты подрядчиками в обоих случаях фактически с июня 2019 года на иных условиях, чем публично предлагалось потенциальным конкурентам в соответствии с извещениями о торгах. В частности, проведение работ осуществлялось в иной период времени и при иных погодных условиях, чем предусмотрены условиями закупки, – говорится в сообщении. – «СМУ ТДСК» и «СУ ТДСК» не были ограничены сроками исполнения контракта и техническим заданием.В ближайшее время УФАС должно принять решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Компаниям и районным властям грозят штрафы, отметили в управлении.Как сообщала 4 декабря пресс-служба обладминистрации, новые дошкольные учреждения в двух райцентрах введены в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Демография». В Кожевникове сдан детсад на 145 мест, затраты на строительство которого составили 220,5 млн руб. По тому же типовому проекту построен объект в селе Мельниково стоимостью 225,7 млн руб. Прием детей намечен на 2021 год.